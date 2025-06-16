SLEEP: сон в юности влияет на здоровье сердца в будущем

Здоровый режим сна в подростковом возрасте может значительно улучшить здоровье сердца в молодом возрасте. Не только продолжительность сна, но и качество, регулярность и время начала сна играют решающую роль в здоровье.Новое исследование, посвященное влиянию привычек сна в подростковом возрасте на здоровье сердечно-сосудистой системы в будущем, было представлено на конференции SLEEP 2025.Для анализа исследователи использовали данные из Future of Families and Child Wellbeing Study, масштабного долгосрочного исследования в США. В общей сложности 307 подростков в возрасте 15 лет находились под наблюдением в течение одной недели с использованием браслетов для актиграфии.Семь лет спустя, в возрасте 22 лет, состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось с использованием семи установленных Американской кардиологической ассоциацией факторов: ИМТ, артериальное давление уровень липидов в крови, уровень сахара в крови, физические упражнения, диета и употребление табака.Команда объясняет, что на основе этих значений был рассчитан комплексный показатель здоровья сердца.Результаты показывают, что подростки, которые ложились спать раньше, спали более эффективно (то есть реже бодрствовали в постели) и имели меньшие колебания продолжительности сна, показали значительно лучшие результаты при последующих оценках здоровья сердца.«Учитывая важность здорового сна для физического здоровья и краткосрочного благополучия, мы не были удивлены, обнаружив устойчивую связь между продолжительностью сна у подростков, эффективностью поддержания сна и изменчивостью сна со здоровьем сердечно-сосудистой системы в молодом возрасте», — объясняет автор исследования Джина Мари Мэтью.«Однако неожиданным оказалось то, что общее время сна в подростковом возрасте — с учетом и без учета потенциальных факторов, влияющих на результаты, — не оказалось значимым предиктором здоровья сердечно-сосудистой системы в молодом возрасте», — добавляет она.Однако, по словам эксперта, это не означает, что общее время сна не имеет значения. Скорее, эти результаты в сочетании с другими исследованиями подчеркивают сложность здоровья сна и необходимость рассматривать множественные измерения сна как потенциальные цели для укрепления и поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.В целом результаты исследования показывают, что у подростков, которые регулярно ложатся спать поздно или имеют нерегулярный режим сна, значительно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшей жизни.Родители должны уделять больше внимания сну своих детей, соблюдать регулярное время отхода ко сну и ограничивать время у экрана вечером. Школы и политики здравоохранения также призваны более тесно интегрировать связь между сном и здоровьем в профилактические программы.Регулярный, качественный и достаточный сон не только имеет решающее значение для успеваемости в подростковом возрасте, но и является защитным фактором для здоровья сердца, и те, кто учится хорошо спать в молодом возрасте, закладывают основу для сильного сердца во взрослой жизни.

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