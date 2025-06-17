Раскрыта польза регулярных походов в секс-шоп

Сексолог Стефани Сейтц призвала пары регулярно ходить в секс-шоп.

«Когда пара решает исследовать эту вселенную, то партнеры как бы говорят друг другу, что хотят большего, хотят играть, веселиться и открывать новые способы доставлять и получать удовольствие», ? пояснила Сейтц.

При совместной покупке секс-игрушек создается атмосфера доверия, добавила специалистка. Партнеры в этом случае без осуждения могут сказать друг другу о своих желаниях и любопытстве. В заключение Сейтц отметила, что различные секс-игрушки помогут разбавить рутину, привнести в отношения новизну и, как следствие, укрепить связь между партнерами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил validol в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь