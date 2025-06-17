Раскрыта польза регулярных походов в секс-шоп

Сексолог Стефани Сейтц призвала пары регулярно ходить в секс-шоп.«Когда пара решает исследовать эту вселенную, то партнеры как бы говорят друг другу, что хотят большего, хотят играть, веселиться и открывать новые способы доставлять и получать удовольствие», ? пояснила Сейтц.При совместной покупке секс-игрушек создается атмосфера доверия, добавила специалистка. Партнеры в этом случае без осуждения могут сказать друг другу о своих желаниях и любопытстве. В заключение Сейтц отметила, что различные секс-игрушки помогут разбавить рутину, привнести в отношения новизну и, как следствие, укрепить связь между партнерами.

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