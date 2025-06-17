Пользу ежедневного мытья головы оценили

Некоторые люди предпочитают мыть голову ежедневно. Дерматолог Шилпи Кхетарпал в разговоре оценила пользу этой привычки.Как отметила Кхетарпал, мыть голову ежедневно необходимо только в двух случаях: если у человека жирная кожа или тонкие волосы. Обладателей сухой, жесткой и вьющейся шевелюры она призвала это делать один раз в несколько дней.Врач добавила, что увеличить частоту мытья головы могут такие факторы, как занятия спортом и проживание в загрязненной среде. В заключение она предупредила, что если мыть голову очень редко, то появятся зуд, себорейный дерматит и перхоть, а волосы станут ломкими и начнут выпадать.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки