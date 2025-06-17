Употребление яиц помогает похудеть

Одно яйцо в день способствует более стройной фигуре. К такому приятному выводу пришли учёные из Университета Барселоны.Значительному количеству людей нравятся яйца в том или ином виде, от яичницы-болтуньи до классических яичек всмятку. И теперь исследователи говорят, что наши предпочтения не имеют особого значения, поскольку яйца полезны в любом виде и 5 дней в неделю. Употреблявшие в таком режиме эти продукты люди оказывались более стройными, как показало исследование.Оно является наблюдательным и не доказывает, что яйца - это те самые волшебные средства от лишнего веса, но полученные данные свидетельствуют о том, что употребление яиц может способствовать более здоровому составу тела. Речь идёт о композиции под кожей, то есть о распределении жира. Именно этот аспект и изучили испанский медики, проанализировав 355 студентов университета.Всем добровольцам была от 18 до 30 лет, они проходили через оценку роста и веса, а также окружности талии. Их разбивали на группы в зависимости от того, как часто они употребляли яйца. При этом способ их приготовления отдельно не фиксировался.

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