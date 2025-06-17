О чем нужно знать, употребляя овсянку

Овсянка может принести немало пользы организм и здоровью, – но только если она употребляется правильно.Лучше избегать овсянки быстрого приготовления. По словам врача общей практики Татьяны Захаровой, овсянка быстрого приготовления часто содержит калорийные добавки и много сахара, поэтому лучше использовать натуральную овсянку. Овсяные зерна богаты клетчаткой и другими питательными веществами, такими как магний, витамин B1 и железо, которые способствуют снижению веса.От овсянки можно поправиться. Если добавлять в овсяную кашу сливки, сгущенное молоко, сахар или мед, орехи, масло, – она сразу становится более калорийной. По словам медика, вместо сахара лучше использовать специи, например, корицу или ваниль – они придают блюду пикантный вкус, не добавляя лишних калорий.«Как и в случае с любым другим приемом пищи, не следует есть овсянку большими порциями».Не нужно есть каждый день. Чтобы организм был обеспечен всеми необходимыми ему микро- и макроэлементами и чтобы не возникали симптомы дефицита, важно придерживаться разнообразного питания.Возможны газы и вздутие живота. Овсянка имеет высокое содержание клетчатки, благодаря чему замедляет процесс пищеварения и продлевает ощущение сытости. Но употреблять овсянку следует умеренно, небольшими порциями. Глюкоза и крахмал, содержащиеся в овсе, поглощаются бактериями в кишечнике, что приводит к избыточному образованию газов и вызывает вздутие живота.

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