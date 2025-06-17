JAMA: выявлен способ, помогающий снизить риск хронической боли в пояснице

Регулярные пешие прогулки продолжительностью более 100 минут в день помогают снизить вероятность развития хронической боли в поясничной области на 23%.В научной работе участвовали 31 000 добровольцев, которым были выданы акселерометры — специальные устройства, фиксирующие уровень физической активности, продолжительность и интенсивность движения, включая ходьбу. Устройства собирали данные в течение семи дней, после чего исследователи сосредоточили внимание на 11 194 участниках, у которых была дополнительно проанализирована частота возникновения хронической боли в нижней части спины.Анализ показал, что те, кто ежедневно посвящал пешим прогулкам не менее 100 минут, значительно реже жаловались на постоянный дискомфорт в пояснице, чем те, чья активность ограничивалась 78 минутами и менее. Разница между группами была достаточно выраженной, чтобы сделать вывод о прямой связи между длительностью ходьбы и снижением риска хронической боли.Ученые акцентируют внимание на том, что ходьба является простым, доступным и физиологически щадящим способом поддерживать физическую форму. Для этого не требуется специальное оборудование, абонемент в спортивный зал или высокий уровень физической подготовки. Исследователи отметили, что положительный эффект приносит как одна продолжительная прогулка, так и несколько коротких в течение дня — суммарное время активности имеет ключевое значение.По словам авторов исследования, физическая активность в виде ходьбы способствует укреплению не только опорно-двигательного аппарата, но и оказывает позитивное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, а также улучшает психоэмоциональное состояние. Даже незначительное увеличение ежедневной подвижности может ощутимо сказаться на общем самочувствии.Ученые подчеркивают: несмотря на кажущуюся простоту, регулярная ходьба играет важную роль в профилактике болевых синдромов в спине. Результаты исследования также указывают на необходимость пересмотра подходов к лечению и профилактике хронической боли — в том числе с акцентом на нефармакологические методы воздействия.

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