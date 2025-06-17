Диеты, богатые фруктами и овощами, могут способствовать улучшению сна

В новом исследовании, проведенном учеными Чикагского медицинского университета и Колумбийского университета, увеличение потребления фруктов и овощей на 5 чашек (по сравнению с отсутствием потребления) в соответствии с диетическими рекомендациями было связано с улучшением качества сна на 16%.В наблюдательных исследованиях установлено, что более качественные диеты связаны с лучшим качеством сна. Однако необходимо более глубокое понимание этой связи, учитывая, что изменения в рационе питания могут представлять собой новый и естественный подход к достижению лучшего сна.«Изменение рациона питания может стать новым, естественным и экономически эффективным подходом к улучшению сна», — считает Эсра Тасали из Центра сна Чикагского университета. «Временные связи и объективно измеренные результаты в этом исследовании представляют собой важные шаги на пути к заполнению пробела в важных знаниях в области общественного здравоохранения».В предыдущих наблюдательных исследованиях высокое потребление фруктов и овощей было связано с лучшим, по самооценке, общим качеством сна, но новое исследование стало первым, в котором была установлена временная связь между выбором рациона питания в определенный день и объективно измеренным качеством сна в ту же ночь.Здоровые молодые люди, участвовавшие в исследовании, каждый день сообщали о своем потреблении пищи с помощью приложения и носили на запястье браслет, который позволял исследователям объективно оценивать режим их сна.Исследователи специально изучали фрагментацию сна — индекс, который отражает, как часто человек просыпается или переходит от глубокого сна к поверхностному в течение ночи.Они обнаружили, что ежедневный рацион питания коррелировал со значимыми различиями в последующем ночном сне.Участники, которые ели больше фруктов и овощей в течение дня, как правило, имели более глубокий и непрерывный сон в ту же ночь, как и те, кто потреблял больше полезных углеводов, таких как цельнозерновые продукты.На основании своих выводов и статистического моделирования ученые подсчитали, что люди, которые съедают пять чашек фруктов и овощей в день, рекомендованных CDC, могут улучшить качество сна на 16% по сравнению с людьми, которые не употребляют фрукты и овощи.«16% — это весьма существенная разница», — говорит Тасали. «Примечательно, что столь существенные изменения удалось наблюдать менее чем за 24 часа».Будущие исследования помогут установить причинно-следственную связь, расширить результаты исследований среди различных групп населения и изучить основные механизмы пищеварения, неврологии и обмена веществ, которые могли бы объяснить положительное влияние фруктов и овощей на качество сна.Однако, основываясь на современных данных, авторы с уверенностью утверждают, что регулярное соблюдение диеты, богатой сложными углеводами, фруктами и овощами, является наилучшим для долгосрочного здорового сна.«Люди всегда спрашивают меня, есть ли продукты, которые помогут им лучше спать», — говорит Мари-Пьер Сент-Онж, директор Центра передового опыта в области исследований сна и циркадных ритмов при Медицинском центре Колумбийского университета в Ирвинге. «Небольшие изменения могут повлиять на сон. Это воодушевляет — лучший отдых под вашим контролем».

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