Эндоваскулярный хирург Григорьян рассказал, почему аневризма может быть опаснее инфаркта

Сердечный приступ — событие, которое мгновенно разрушает жизнь. Резкая боль, вызов скорой помощи, госпитализация — все это сопровождает инфаркт миокарда. Но существует не менее опасный, а порой и более коварный враг — аневризма. Как можно заподозрить эту патологию?Аневризма часто развивается бессимптомно, постепенно подтачивая здоровье, и лишь внезапный разрыв может стать фатальным. Это бомба замедленного действия, которая может представлять собой гораздо большую угрозу для жизни, чем инфаркт миокарда, и только своевременная диагностика и лечение могут спасти жизнь.Как развивается аневризма и по каким симптомам можно ее заподозрить, рассказал Ашот Григорьян — эндоваскулярный хирург, детский эндоваскулярный хирург, к. м. н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.Опасны и инфаркт, и аневризмаНельзя сказать, что инфаркт менее опасен, чем аневризма. Инфаркт может быть вызван поражением на различном уровне артерии (в начале артерии, в середине или в ее дистальной части), кровоснабжающей сердце. И именно это, а также ряд других факторов будут определять тяжесть и опасность инфаркта.Но, в отличие от аневризм, в большинстве своем инфаркту миокарда присуща клиническая картина: давящие боли за грудиной, чувство нехватки воздуха или даже дискомфорт в желудке — в зависимости от того, какая артерия поражена, развивается та или иная картина. У пациента при поражении огибающей ветви вместо болей за грудиной может быть боль, напоминающая клиническую картину гастрита, при которой отмечается боль в эпигастральной области.Самая опасная форма инфаркта миокарда — так называемая безболевая, когда нет никакой клинической картины ишемии. Тогда человек оказывается в очень уязвимом положении.Что касается аневризмы аорты или какой-либо артерии, то ее опасность именно в том, что у нее нет такой характерной картины, как у инфаркта, — до тех пор, пока она не достигнет определенных размеров.Что такое аневризмаАневризма — это увеличение размера сосуда в два раза в сравнении с нормой. Различают аневризму как расширение участка артерии, назовем ее классической, и расслаивающую аневризму аорты (острая и хроническая).К сожалению, классическая аневризма, как и инфаркт, не развивается вдруг, но не имеет симптоматики. Поэтому, если человек не проходит периодического обследования, она представляет для него опасность. Аневризма развивается на любом участке любой артерии. Это могут быть:сосуды, кровоснабжающие головной мозг;участвующие в кровоснабжении органов, расположенных в брюшной полости;брюшная и грудная часть аорты — это самое опасное.Если аневризма малого диаметра, ее можно обнаружить только при проведении планового обследования.Опасность аневризм, помимо их асимптомного течения до достижения ими определенного размера, состоит в том, что на фоне какой-либо физической или психоэмоциональной нагрузки, на фоне повышения цифр артериального давления, падения, случайного толчка или удара вследствие дорожно-транспортного происшествия они могут разорваться с развитием кровотечения, часто приводящего к фатальным последствиям.Симптомы аневризмыКак только аневризма начинает увеличиваться в размерах, появляется симптоматика, соответствующая ее локализации.Аневризма грудного отдела аорты может вызывать нарушение глотания, подкашливание. Зачастую такие пациенты проходят обследование у терапевта, выполняют гастроскопию, КТ легких, но причина указанных жалоб остается не найденной.Аневризма брюшного отдела аорты может приводить к болям в брюшной полости, вследствие ее давления на окружающие органы. Выполненное УЗИ органов брюшной полости не находит патологии.Если специалист, проводящий первичный осмотр, предположит связь клинической картины и вероятность развития аневризмы грудного или брюшного отдела аорты, то будут проведены дополнительные обследования, позволяющие на ранней стадии выявить заболевание и взять его под контроль.Расслаивающие аневризмы аорты имеют характерную ярко выраженную клиническую симптоматику. Есть четкая связь появления симптоматики с физической нагрузкой или воздействием какой-либо силы (толчок, падение, ДТП). Острое расслоение сопровождается острой болью в грудной клетке, снижением артериального давления и появлением холодного липкого пота, вследствие резко возникших нарушений гемодинамики.Генез расслаивающей аневризмы аорты заключается в том, что в одном из участков аорты (как правило, в восходящем отделе) появляется участок с разорванной интимой (внутренний слой аорты). В эту область начинает устремляться кровь, приводя к отслоению (расслоению) одного слоя сосудистой стенки от другого. Это расслоение, появившееся в начальной части аорты, может распространиться до ее концевого отдела. Помимо того, что у пациента происходят нарушения кровообращения, централизация кровотока, поступление крови в просвет между стенками аорты продолжается, и это может стать причиной разрыва этого «мешка» с летальным исходом.Аневризмы сосудов головного мозга длительное время остаются бессимптомными. По мере их роста может появиться та или иная мозговая симптоматика. Нередки случаи, когда впервые о наличии аневризмы сосудов головного мозга пациент узнает в клинике, после того как она разорвалась и развилась картина кровоизлияния. В остальных случаях аневризмы сосудов головного мозга могут быть причиной частых головных болей, нарушения зрения (выпадение полей зрения), речи.Таким образом, сравнивая два заболевания, можно условно сказать, что аневризма аорты, сосудов головного мозга по частоте развития неблагоприятных исходов опаснее инфаркта. Своевременное проведение диспансеризации позволяет выявить заболевание на ранней стадии и снизить риски развития осложнений.

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