Россиянам раскрыли срок появления безопасных для здоровья арбузов
Эксперт рассказал, что отечественные арбузы, выращенные в открытом грунте, массово появятся в продаже во второй половине июля — первой декаде августа. Это арбузы из Астраханской, Оренбургской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Дагестана, уточнил Наполов. По его словам, это лучшее время для покупки арбузов, когда они сладкие и сочные, не переспевшие.
«Чуть пораньше — в конце июня на торговых прилавках России появятся арбузы из Ирана, Турции, Узбекистана. Но из-за того, что в стоимости арбуза очень большую долю занимает логистика, они вряд ли будут дешевыми», — предупредил эксперт.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий