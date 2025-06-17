Россиянам раскрыли срок появления безопасных для здоровья арбузов

Ни одна торговая сеть не будет торговать опасными арбузами, но если мы говорим об арбузах с минимальным содержанием нитратов, то это плоды, выращенные в открытом грунте, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.Эксперт рассказал, что отечественные арбузы, выращенные в открытом грунте, массово появятся в продаже во второй половине июля — первой декаде августа. Это арбузы из Астраханской, Оренбургской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Дагестана, уточнил Наполов. По его словам, это лучшее время для покупки арбузов, когда они сладкие и сочные, не переспевшие.«Чуть пораньше — в конце июня на торговых прилавках России появятся арбузы из Ирана, Турции, Узбекистана. Но из-за того, что в стоимости арбуза очень большую долю занимает логистика, они вряд ли будут дешевыми», — предупредил эксперт.

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