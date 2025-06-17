Некоторые советские привычки могут продлевать жизнь: врач Шахнович
Врач, что одной из бытовавших в советское время привычек было повсеместное закаливание, конкретно, обливание прохладной водой.
«Процедура хорошо тренирует сосуды, усиливая их дренажную функцию. Холодная вода лечит головные боли, спину, суставы и даже депрессию», - рассказал Виктор Шахнович о пользе данного метода.
Другой полезной советской привычкой медик назвал ранний отход ко сну вечером и раннее пробуждение утром. Специалист объяснил, что в этом случае в организме особенно эффективно вырабатывается мелатонин – гормоноподобное вещество, ответственное за быстрое засыпание и качественный глубокий сон. Человек, следующий такой привычке, лучше спит, меньше подвержен бессоннице, у него активно функционирует метаболизм, не позволяя возникать лишнему весу. Кроме того, хороший сон способствует здоровью сердца, крайне важен для сохранения крепкой психики.
Также продлевать людям помогает лыжная ходьба – одно из излюбленных хобби советских людей.
«Ходьба на лыжах улучшает кровообращение и является хорошей профилактикой неврологических заболеваний,. очень полезна для сердечно-сосудистой системы», - констатировал Шахнович.
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