Некоторые советские привычки могут продлевать жизнь: врач Шахнович

Некоторые привычки, широко распространенные в жизни людей, живших в Советском Союзе, являются весьма эффективными в плане продления жизни, заявил невролог Виктор Шахнович.Врач, что одной из бытовавших в советское время привычек было повсеместное закаливание, конкретно, обливание прохладной водой.«Процедура хорошо тренирует сосуды, усиливая их дренажную функцию. Холодная вода лечит головные боли, спину, суставы и даже депрессию», - рассказал Виктор Шахнович о пользе данного метода.Другой полезной советской привычкой медик назвал ранний отход ко сну вечером и раннее пробуждение утром. Специалист объяснил, что в этом случае в организме особенно эффективно вырабатывается мелатонин – гормоноподобное вещество, ответственное за быстрое засыпание и качественный глубокий сон. Человек, следующий такой привычке, лучше спит, меньше подвержен бессоннице, у него активно функционирует метаболизм, не позволяя возникать лишнему весу. Кроме того, хороший сон способствует здоровью сердца, крайне важен для сохранения крепкой психики.Также продлевать людям помогает лыжная ходьба – одно из излюбленных хобби советских людей.«Ходьба на лыжах улучшает кровообращение и является хорошей профилактикой неврологических заболеваний,. очень полезна для сердечно-сосудистой системы», - констатировал Шахнович.

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