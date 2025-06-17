Врач рекомендует регулярную горсть орехов для оздоровления сердца

По мнению диетолога Антонины Стародубовой, чтобы укрепить сердце, улучшив его защиту от возрастных болезней, следует ежедневно съедать горсть орехов.Врач заметила в интервью, что привычка регулярно съедать немного орехов благоприятно сказывается на здоровье сердечной мышцы, и это доказанный факт.«Многие авторитетные научные исследования доказали результативность потребления орехов для профилактики болезней сердца», - сказала СтародубоваЭксперт объяснила, что употребление орехов препятствует возникновению таких опасных патологий, как атеросклероз, инсульт, инфаркт миокарда.Диетолог порекомендовала употреблять 20 или 30 граммов разнообразных орехов в день. Специалист уточнила, что орехи не должны предварительно обжариваться или прокаливаться. Кроме того, в них не должно быть соли и сахара.Стародубова добавила, что орехи обеспечивают организм полиненасыщенными жирными кислотами, которые он не способен синтезировать самостоятельно. Данный тип кислот эффективно поддерживает здоровье сосудистой ткани, помогает сосудам оставаться эластичными. Также орехи – это источник витаминов и минералов, включая «сердечные» магний и калий.

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