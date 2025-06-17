Найдена причина непослушных волос

Отмечаемый у очень небольшого числа людей синдром непослушных волос имеет генетические предпосылки. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бонна в Германии.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон или уже давно усопший гениальный физик Альберт Эйнштейн имеют пышную копну обычно растрёпанных волос, что списывают на их чудаковатый характер. В реальности эти люди являются носителями так называемого синдрома непослушных волос, которые никак нельзя взять под контроль с помощью расчёсок или каких-либо других средств. Данное состояние десятилетиями выводило из себя многих пап и мам, и чаще всего его выявляют в период от трех месяцев до 12 лет у детей со светлым или серебристым цветом обычно волнистых и вьющихся волос. Как правило, они ещё являются сухими и ломкими.Некоторое время тому назад ученые из Бона изучили генетику 11 детей с синдромом непослушных волос и выявили мутации в трёх генах, которые кодируют белки из волосяных фолликулов. Данные исследования широко освещались в прессе, но его упрекали в небольшом количестве участников. И вот теперь ученые повторили свои генетические анализы, но уже после того, как обнаружили 100 детей с данным синдромом. У 76 были выявлены мутации в гене PADI3, а также еще в двух генах. Все они участвуют в кодировке важнейших белков, которые и формируют наши фолликулы. Отметим, что различия во внешнем виде человека, включая и причёску, вообще являются результатом множества небольших вариаций генов. Когда в гене происходит мутация, это приводит к изменению функции белка. А если он находится в волосяном фолликуле, то и волосы будет выглядеть по-другому.

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