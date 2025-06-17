Терапевт Портнова заявила, что людям с проблемами ЖКТ не рекомендуется пить квас

Врач-кардиолог и эксперт «СберЗдоровья» Роксана Портнова рассказала, что некоторым категориям россиян следует воздержаться от употребления кваса.По словам специалиста, людям с проблемами желудочно-кишечного тракта не рекомендуется этот напиток. Уксусная и молочная кислоты, содержащиеся в квасе, могут раздражать слизистую желудка и кишечника, что может привести к образованию эрозий.Пациентам с колитами, панкреатитом и энтеритом также не стоит употреблять квас в период обострения заболевания. Оксалаты могут негативно повлиять на работу почек, особенно если есть камни.

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