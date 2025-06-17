Продукты из рафинированного зерна содействуют развитию рака печени

Обилие рафинированного волокна в ежедневном рационе повышает риск агрессивного рака печени, об этом говорят новые исследовательские данные.Регулярное и чрезмерное количество поедаемого рафинированного зерна содействует развитию рака печени – данный вывод ученых был опубликован журналом Gastroenterology. Употребление продуктов, содержащих рафинированную клетчатку, специалисты связывают с увеличением в крови компонентов, активирующих воспаление. С его высоким уровнем в организме тесно связан риск возникновения рака.Группа ученых экспериментировала с мышами, которые получали обработанный инулин, являющийся одним из типов пищевых волокон. Впоследствии примерно у одной из каждых 10, казалось бы, здоровых мышей развился рак печени – заболевание, считающееся очень редким у грызунов.Исследователи обнаружили, что мыши, у которых развились злокачественные опухоли, имели высокие концентрации желчных кислот в крови из-за сосудистого дефекта. Их кровь содержала очень высокие уровни микробных продуктов, которые могут вызвать воспаление – одну из ключевых причин рака. Когда у животных возникало воспаление, их организм реагировал, развивая противовоспалительную реакцию, которая ослабляла иммунный ответ, а также снижала способность иммунной системы обнаруживать и убивать раковые клетки.Медики считают, что у людей организм реагирует схожим образом.«Замечено, что у мужчин с высоким уровнем желчных кислот в крови, которые начинали употребляли большое количество рафинированного зерна, риск рака печени был на 40 процентов выше».Специалисты рекомендуют с большой осторожностью употребить глубоко переработанную клетчатку и продукты из рафинированного зерна, в первую очередь, белого риса и пшеницы.

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