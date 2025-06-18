Сексолог назвала пять типов мужских оргазмов

Сексолог Лоррейн Гровер насчитала пять типов мужских оргазмов.Первым она назвала семяизвержение — самую известную форму оргазма. По словам сексолога, эякуляция похожа на короткое ритмичное снятие напряжения с помощью сокращений тазовых мышц. Она обратила внимание на то, что только 60 процентов мужчин достигают этого типа оргазма каждый раз, когда занимаются сексом.Также Гровер добавила, что у мужчин бывают тазовый оргазм (он достигается путем сокращения мышц тазового дна) и сухой оргазм (при нем не выделяется сперма; обычно его достигают мужчины, намеренно практиковавшие сдерживание семяизвержения). Кроме того, существует смешанный оргазм — когда несколько типов разрядки происходят одновременноНаконец мужчины могут достигать множественного оргазма — когда разные виды оргазма происходят не одновременно, а по очереди. По ее словам, для его достижения первый оргазм обычно должен быть сухим. «Это похоже на последовательные волны удовольствия с небольшой или нулевой необходимостью в перерыве», — заключила она.

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