Врач поставила точку в споре о времени чистки зубов утром

На протяжении многих лет ведутся споры о времени чистки зубов относительно завтрака. Точку в этом вопросе поставила врач Ана Перес Бальеста.Как отметила Бальеста, лучше чистить зубы до утреннего приема пищи, а не после него. «Ночью выработка слюны снижается, что благоприятствует росту бактерий. Они, вступая в контакт с сахарами на завтрак, вырабатывают кислоты, которые повышают риск кариеса и эрозий зубов», ? предупредила медик.Кроме того, по словам врача, зубная паста обеспечивает защиту эмали. Таким образом, если не почистить зубы и выпить на завтрак кофе или съесть фрукты, где много кислот, еда негативно скажется на здоровье полости рта. В заключение специалистка добавила, что благодаря чистке зубов стимулируется слюноотделение, которое является естественным барьером против этих веществ.

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