Профессор Малышева назвала возможные причины боли в глазах

Одной из причин, провоцирующих боль в глазах, является приступ глаукомы, сообщила профессор Елена Малышева.

Телеведущая Елена Малышева и ее соведущие-врачи назвали возможные причины боли в глазах:

«Недуг может свидетельствовать о приступе глаукомы, кластерной головной боли и герпетическом кератите».

Когда обостряется глаукома, человек может ощущать боль в глазу, отдающую в теменную часть. Также при этом возможны приступы тошноты и рвоты, головные боли, покраснение глаз.

В свою очередь, кластерная головная боль, отдающая в глаза, может казаться пострадавшему наисильнейшей.
Говоря о герпесе как причине глазной боли, Малышева и другие медики подчеркнули, что он может возникать не только на губах, как многие привыкли видеть:

«Герпес также может оказаться на глазу».

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