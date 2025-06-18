Женщинам раскрыли простой способ оценить состояние здоровья в домашних условиях

Врач Марта Санчес Дехеса заявила, что женщины могут с помощью одного простого способа оценить в домашних условиях состояние своего здоровья

Как отметила Дехеса, женщинам необходимо обратить внимание на выделения из влагалища. Они являются не только нормальными, но и необходимыми, так как защищают интимную зону, поддерживают ее чистоту и оптимальный уровень увлажнения, пояснила специалистка.

По словам медика, нормальные выделения из влагалища обычно выглядят прозрачными или молочно-белыми, не имеют резкого запаха, а их текстура варьируется от жидкой до слегка густой. Если же они стали желтоватого или зеленоватого цвета, у них появилась комковатая структура и сильный запах, то это говорит о проблемах со здоровьем, причем не только об инфекциях, но и о гормональном сбое.

В заключение Дехеса призвала в качестве профилактики использовать средства интимной гигиены, которые не нарушают естественный баланс микрофлоры влагалища, носить хлопчатобумажное нижнее белье, сбалансированно питаться, пить достаточно воды и заниматься исключительно безопасным сексом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил gorizont в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь