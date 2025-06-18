Иммунные клетки перенастроили на борьбу с Альцгеймером

Ученые из Института Бака адаптировали технологию CAR-иммунотерапии, применяемую в лечении рака, для борьбы с болезнью Альцгеймера.Специалисты создали иммунные клетки с химерными антигенными рецепторами (CAR), способные распознавать и связываться с опасными формами бета-амилоида и тау-белка — главными признаками болезни. Это позволит доставлять лекарства точно в пораженные участки мозга, снижая риск побочных эффектов вроде судорог и кровоизлияний.Создатели технологии подчеркивают: в отличие от онкологических CAR-клеток, их цель — не уничтожение, а защита нейронов. Все данные, включая аминокислотные последовательности рецепторов, выложены в открытый доступ, чтобы ускорить исследования в других лабораториях.Ранее ученые выяснили, что соединение из розмарина и шалфея может помочь при болезни Альцгеймера. Исследователи разработали стабильную форму карнозиновой кислоты — природного вещества с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

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