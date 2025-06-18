Названа польза кофе с утра
По словам врача, день полезно начинать со стакана воды, который помогает запустить пищеварение, и с чашки кофе. «Этот бодрящий напиток положительно воздействует на кровеносные сосуды и ускоряет нашу активность. Кофеин стимулирует работу желудка, что благоприятно сказывается на пищеварении», — назвала его пользу Чехонина.
Она также порекомендовала завтракать не позже чем через полчаса после пробуждения — для этого необходимо приготовить нужные продукты заранее. Диетолог уточнила, что для первого приема пищи подходят продукты с высоким содержанием белка: яйцо, творог или йогурт. Тем, кто есть на завтрак кашу, она посоветовала добавлять туда не сахар, а ягоды или сухофрукты.
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