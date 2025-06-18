Мгновенный тест, который поможет обнаружить когнитивные нарушения у людей 65+

Память и внимание с возрастом страдают у всех, и это естественный процесс. Но если вовремя обнаружить первые тревожные звоночки, то можно притормозить снижение когнитивных навыков. А иногда и развитие деменции.Для раннего выявления когнитивных нарушений в арсенале врачей-специалистов есть немало различных методов и тестов. Однако есть и такие, которые можно выполнять самим для оценки когнитивного здоровья своих близких.Об одном из простых тестов, которые стоит проводить каждые полгода людям старше 65 лет, рассказал врач-гериатр и эксперт социального проекта «Деменция.net» Андрей Ильницкий. По словам эксперта, этот тест был разработан ВОЗ по программе ICOPE.В чем его суть? Надо назвать человеку, которого хотите проверить, три существительных на выбор и попросить запомнить их. Например, слон, ваза, дверь. Затем отвлеките человека, задав ему вопросы на ориентацию в пространстве и времени — о сегодняшней дате, дне недели, месте его нахождения в данный момент. А после этого попросите вспомнить те три слова, которые называли вначале.«Если вспомнить слова не получилось (полностью или частично) или во время ответов на вопросы были допущены ошибки, это повод обратиться к врачу для более углубленной диагностики когнитивного здоровья», — сказал Андрей ИльницкийДругие простые тестыЕсть еще один несложный тест, который часто используют врачи-неврологи для оценки когнитивного здоровья своих пациентов и выявления признаков деменции. Это тест «Часы».Испытуемого просят нарисовать на бумаге круглые часы с циферблатом и стрелками, показывающими определенное время — например, 14.45. А потом смотрят что получилось. Здоровый человек может выполнить это задание за минуту, а вот у человека даже с начальными когнитивными нарушениями оно может вызвать затруднения.Если человек нарисовал правильно циферблат, последовательно изобразил цифры, обозначающие часы, минутную и часовую стрелки сделал разной длины, указал правильное время — беспокоиться не о чем.А вот если цифры на его часах расположены не в том порядке или же стрелки неверно указывают время, это может говорить о признаках когнитивных нарушений. Важно обратить на это внимание и в ближайшее время показаться врачу-специалисту для более углубленной оценки состояния.Также японские ученые провели эксперимент и выяснили, что ранние признаки деменции можно увидеть по тому, как человек пишет или рисует. Достаточно попросить его написать записку или переписать маленький фрагмент текста, а потом оценить манеру письма. В 75% случаев компьютерная программа, которую использовали авторы в своем эксперименте, точно распознавала человека с диагнозом «деменция».По словам исследователей, признаками когнитивного расстройства могут быть частые паузы во время письма, письмо рывками и постоянное изменение нажима ручки — со слабого на более сильный.Как отличить деменцию от биологического старения, ранее рассказывали эксперты из Общества Альцгеймера в Канаде. О том, что ухудшение памяти никак не связано со слабоумием, можно судить по четырем признакам — о них узнайте ЗДЕСЬ.

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