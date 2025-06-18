BJP: препараты для сердца стимулируют рост костей

Обычные лекарства от сердечной недостаточности и тромбоза могут вскоре найти неожиданное применение — для стимуляции роста костей у детей с низким ростом. К такому выводу пришли японские ученые из Университетов Рицумэйкан и Киото, исследовавшие влияние ингибиторов фермента фосфодиэстеразы 3 (PDE3) на зоны роста костей.«Мы показали, что ингибиторы PDE3 активируют сигнальный каскад, запускаемый пептидом CNP, тем самым усиливая синтез внеклеточного матрикса и стимулируя рост костей», — рассказал ведущий автор исследования, доцент Ацухико Итимура из Университета Рицумэйкан.Рост костей у детей происходит за счет активности хондроцитов — специализированных клеток хрящевой ткани в зонах роста. Важную роль в этом процессе играет пептид CNP, который, связываясь с рецепторами на хондроцитах, запускает цепочку внутриклеточных реакций. Один из ключевых этапов — образование сигнальной молекулы цГМФ, которая активирует ионные каналы и стимулирует приток кальция внутрь клетки. Это, в свою очередь, усиливает продукцию внеклеточного матрикса — «строительного материала» костной ткани.Но цГМФ быстро разрушается специальным ферментом PDE3. Ученые предположили, что ингибирование PDE3 способно продлить действие сигнала и тем самым усилить рост.Для начала исследователи обработали фрагменты костей лап мышей препаратом цилостазол — типичным ингибитором PDE3. В результате кости в культуре стали заметно быстрее расти, по сравнению с контрольными образцами.Затем три недели старым мышам вводили препарат внутримышечно в течение месяца. У «цилостазоловых» грызунов увеличилась длина тела по сравнению с контрольной группой, что говорит о реальном эффекте стимуляции роста.Анализы показали, что уровень цГМФ в костной ткани у обработанных животных был почти в 1,7 раза выше, чем у тех, кто не получал препарат.«Мы надеемся, что в будущем такие препараты можно будет использовать для лечения низкорослости, например, при ахондроплазии или идиопатическом низком росте», — отметили профессора Итимура и Такэсима.Однако сами ученые подчеркивают: пока речь идет только о доклинических испытаниях на мышах. Самолечение ингибиторами PDE3 крайне опасно и может привести к серьезным побочным эффектам, таким как гипотония и нарушения свертываемости крови. Тем не менее, открытие открывает путь к разработке новых безопасных терапий, которые могут радикально изменить подход к лечению нарушений роста у детей.

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