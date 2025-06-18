Кардиолог назвала самый вредный вид соли, от которого цифры на тонометре будут зашкаливать

Считается, что такая соль более полезна. Однако на деле вы лишь потребляете больше натрия, что сильно сказывается на показателях давления.

Соль — важный электролит, который регулирует баланс жидкости в организме. Однако при ее избытке жидкости становится слишком много. И отекшее лицо с заплывшими глазами — это лишь малая из бед. Лишняя вода увеличивает объем циркулирующей крови, тем самым повышая артериальное давление. А когда стенки сосудов постоянно находятся под высоким давлением, это чревато сердечными болезнями и инсультом.

Поэтому одна из главных рекомендаций, которые дают врачи гипертоникам, — есть меньше соли. Всемирная организация здравоохранения считает, что максимальная суточная норма — 5 граммов соли в день, то есть примерно 2/3 чайной ложки.

Проблема в том, что сегодня 70-80% потребляемой соли поступает не из солонки, а из готовых продуктов. Источники «скрытой» соли: сыры, колбасы, сосиски и полуфабрикаты, пицца и другая выпечка, соусы, бульонные кубики, готовые приправы, а еще соленые орешки, чипсы и прочие снеки. Даже в напитках можно найти соль, например в томатном соке.

При этом есть особенно вредный вид этой приправы, с которым ваше суточное потребление соли вырастет в разы, а вместе с этим может взлететь и давление.

«Избегайте соли грубого помола, — говорит кардиолог Сьюзан Ченг из Smidt Heart Institute (США). — Людям нравится хруст такой соли, и они могут непреднамеренно съесть слишком много».

Доктор подчеркивает, все разновидности соли схожи по содержанию натрия. Однако главное отличие — размер крупиц.

«Менее дорогая обычная поваренная соль мелкого помола, которую вы покупаете в продуктовом магазине, даст столько же вкуса при гораздо меньшей дозировке. Таким образом, вы съедите меньше соли», — объяснила кардиолог Ченг.

Кроме того, стоит выбирать йодированную соль — это безопасный и эффективный способ профилактики дефицита йода.

А вот модная гималайская соль розового цвета хоть и содержит больше кальция, железа, магния и других минералов, чем обычная поваренная, но их количество ничтожно мало. Придется съесть не менее шести ложек соли, чтобы получить хоть какую-то пользу от этих минералов, но тогда и количество съеденного натрия будет зашкаливать.

Что касается морской соли, то она мало чем отличается от обычной. Поэтому при выборе приправы в первую очередь смотрите на размер крупиц и добавление йода.

Как есть меньше соли

Есть простой трюк, как придать блюду более насыщенный вкус с минимальным количеством соли. Для этого нужно увеличить кислотность продукта — добавить сок лимона, лайма или различные виды уксуса.

Попробуйте также использовать больше трав и других приправ вместо соли. Например, яйца можно приправить куркумой, жареный картофель — перцем и розмарином, а суп — имбирем.

Экспериментируйте с методами приготовления. Так, запеченные овощи будут слаще, чем отварные или приготовленные. Кроме того, эксперты советуют добавлять соль в овощи после их приготовления — так она не впитается, а останется на поверхности и будет ощущаться сильнее.

И наконец, просто потерпите. Исследования показывают: у людей, которых тянет на соленое, притупляется чувствительность вкусовых рецепторов к вкусу соли. Из-за этого приходится все больше солить еду, так как она кажется пресной.

Однако мы можем перенастроить наши вкусовые рецепторы.

«Все, что нужно, это три недели есть меньше соли, и тогда ваши вкусовые рецепторы станут более чувствительными к ней, а ваша тяга к соленой пище уменьшится», — говорит диетолог

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