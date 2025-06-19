Симптомы аллергии на солнце: как заболевание выглядит на коже и чем его лечат

Известно, что солнечный свет улучшает настроение и самочувствие, способствует выработке витамина D, ускоряет метаболизм и положительно влияет на иммунную систему. Однако у некоторых людей нахождение на открытом солнце иногда сопровождается зудом и высыпаниями на коже. Это проявления полиморфного фотодерматоза (в народе — аллергия на солнце).Что такое аллергия на солнцеАллергией на солнце называют полиморфную световую сыпь (фотодерматит, фотодерматоз) — заболевание, вызванное повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолетовым лучам. Чаще всего аллергия на солнце проявляется в виде зуда и высыпаний на открытых участка тела после нескольких часов пребывания на солнце.По словам врача аллерголога-иммунолога, члена Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Марии Польнер, такая реакция на солнце проявляется, как правило, в конце весны и начале лета, а затем, к середине лета, когда иммунная система адаптируется к солнцу, симптомы исчезают. В некоторых случаях, например, на отдыхе в южных регионах, при более активном солнце, пропавшие высыпания могут возникнуть вновь.Развитие чувствительности к солнечному свету обычно приходится на подростковый период, но впоследствии сыпь может проявляться каждый год.Симптомы аллергии на солнцеЗуд.Покраснения локальных участков кожи.Пятна, папулы или пузырьки.В клинических рекомендациях дерматовенерологов отмечается, что симптомы полиморфного дерматита проявляются через несколько дней или часов после пребывания на солнце — чаще всего через 18-24 часа. Проявления фотодерматита обычно фиксируют на открытых солнцу участках тела — на шее, груди, плечах, предплечьях, голенях. Гораздо реже их можно видеть на лице и туловище.Симптомы чаще всего исчезают самостоятельно в течение 1-2 недель после прекращения воздействия ультрафиолетового излучения, однако в некоторых случаях может потребоваться специальное лечение. Также возможны рецидивы — когда покраснения и высыпания появляются повторно.В редких случаях могут отмечаться другие симптомы, такие как лихорадка, слабость, головная боль и озноб.Как выглядит аллергия на солнцеПочему возникаетЧто может стать причиной возникновения полиморфной световой сыпи, доподлинно не известно. Обычно она появляется у людей с фоточувствительностью — повышенной реакцией кожи на ультрафиолетовое излучение.УФ-излучение — это длина волны солнечного света в диапазоне, слишком коротком для восприятия человеческим глазом. Ультрафиолетовые лучи, достигающие Земли и вредные для кожи, делятся на два типа по длине волн — ультрафиолетовые А (UVA) и ультрафиолетовые В (UVB).Человек со светочувствительностью может реагировать на оба типа УФ-излучения даже при использовании солнцезащитного крема.Несмотря на то что фотоаллергическая реакция способна проявиться у любого человека, ученые все же выделяют несколько факторов, повышающих вероятность ее возникновения. В группе риска находятся люди со светлой кожей, которая легко обгорает на солнце, а также женщины. Кроме того, к факторам риска относят проживание в северных регионах и наличие заболевания в семейном анамнезе.Как диагностируютДиагноз «фотодерматоз» устанавливает дерматолог или аллерголог исходя из данных клинической картины и анамнеза. Чаще всего специалист может поставить диагноз на основе симптомов пациента.Врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер отмечает, что в некоторых случаях, когда возникают сложности с постановкой диагноза, возможно проведение провокационного тестирования. При нем кожу пациента подвергают воздействию специального ультрафиолетового излучения с определением минимальной дозы, при которой появляются высыпания.«Также важно проводить дифференциальную диагностику с фотоаллергическим дерматитом, когда высыпания возникают только на фоне одновременного приема фотосенсибилизирующих веществ: например, антибиотиков или успокоительных препаратов со зверобоем — и контакта с солнцем. Для исключения наличия других заболеваний, например, системной красной волчанки, проводится биопсия кожи и анализ крови на аутоантитела», — Мария Польнер, врач аллерголог-иммунолог.Как лечатКак правило, аллергию на солнце, или фотодерматит, причиной которого стало не внутреннее заболевание, лечат с помощью антигистаминных и противовоспалительных нестероидных препаратов, а также мазей, заживляющих раны. Если в них попала инфекция, то врач дополнительно назначает антисептики и антибактериальные средства. При тяжелом течении аллергии доктор может выписать сильнодействующее кортикостероидное лекарство, которое отпускается только по рецепту.Аллерголог-иммунолог Мария Польнер отмечает, что при выраженном рецидивирующем фотодерматозе, с которым не справляются методы медикаментозной терапии, в отделениях дерматологии применяется узко- или широкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия. Процедуру проводят несколько лет подряд до начала летнего периода. Профилактический курс составляет до 20 сеансов по два-три раза в неделю, доза ультрафиолета постепенно увеличивается.«Облучения начинают с дозы, составляющей 70 процентов от минимальной, которую определяют предварительным тестированием. Затем дозу увеличивают на 10-20 процентов каждую процедуру или каждую вторую процедуру. Облучению подвергают весь кожный покров или отдельные, открытые солнцу, участки тела. Таким образом формируется устойчивость к солнечному свету», — Мария Польнер, врач аллерголог-иммунолог.Кто чаще страдает от аллергии на солнцеЗудящая сыпь при контакте с солнцем — достаточно частое явление, говорит Мария Польнер. По большей части высыпания встречаются у молодых женщин, особенно если у родственников имеются похожие симптомы.«По некоторым данным, появление зудящих высыпаний на открытых участках тела отмечают от 5 до 20 процентов населения Земли, чаще в северных регионах, где меньше солнечных дней. Это значит, что иммунная система людей, контактирующих с солнцем не так часто, не знает, как правильно реагировать, "бунтует" и вырабатывает иммунные комплексы», — Мария Польнер, врач аллерголог-иммунолог.Аллергия на солнце у детейУ детей тоже могут быть проявления полиморфного фотодерматита. Дерматовенерологи и педиатры отмечают, что заболевание дебютирует — проявляется впервые — у школьников старшего возраста, около 15 лет. Также специалисты отмечают семейный характер высыпаний — когда от аллергии на солнце страдает не только ребенок, но и другие родственники.Когда нужно обратиться к врачуВысыпания и зуд, вызванные полиморфным фотодерматитом, похожи на симптомы других, более серьезных заболеваний. Поэтому очень важно вовремя обратиться к специалисту, который поставит диагноз и назначит лечение.Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если сыпь распространяется по всему телу и приносит болезненные ощущения, а также в случаях, когда симптомы аллергии сопровождаются повышенной температурой тела.Как избежать аллергии на солнцеПациентам, планирующим отпуск в солнечных странах, в профилактических целях назначают курс пероральных кортикостероидов, который длится от семи до десяти дней.Обычно аллергия на солнце перестает проявляться к середине лета и не повторяется до весны следующего года — это происходит за счет нормализации иммунных процессов кожи. Однако долго находиться под действием высоких доз ультрафиолетового излучения все равно не рекомендуется — активное солнце может приводить к выведению воды из организма, возникновению злокачественных образований, а также подавлению иммунной системы.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), все люди, независимо от цвета и типа кожи, уязвимы к последствиям ослабления иммунитета. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения может подавлять нормальное функционирование иммунитета человека и естественных защитных сил кожи, повышая его чувствительность к солнечному свету.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки