Россиянам назвали симптомы приводящих к слепоте заболеваний

Первое заболевание, которое может привести к слепоте, — глаукома, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.По словам врача, признаки глаукомы — покраснение склеры, лопнувшие сосуды глаз и отек роговицы. Также наблюдается снижение остроты зрения, появление ореола вокруг источников света, появляется боль в голове и области надбровных дуг, уточнил он.При катаракте у человека зрение становится размытое или затуманенное, появляется ореол вокруг источников света, ухудшение зрения в ночное время суток, потребность в более ярком свете при чтении, при этом очки не помогают, рассказал Ионов. Главным признаком он назвал — развивающееся бельмо на глазу.«Следующее заболевание — ретинопатия. В результате склероза артериол сетчатки глаза рецепторы сетчатки недополучают питание, и это ведет к атрофии зрительного нерва. Ретинопатия — часто спутник гипертонии и сахарного диабета 1 типа. Начальная стадия ретинопатии проходит без симптомов, диагноз обычно ставится окулистом при изучении глазного дна. Но при развитии заболевания острота зрения все больше снижается, появляются плавающие пятна или пелена перед глазами», — добавил собеседник

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