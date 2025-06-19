Россиян призвали отказаться от мочеиспускания в водоемах
«Когда вы заканчиваете процесс, в уретре создается эффект вакуума. В результате окружающая вода может буквально втянуться обратно в мочеиспускательный канал», — предупредила Илюхина.
По словам врача, из-за этого в организм могут попасть различные патогены, что чревато возникновением уретрита, цистита и пиелонефрита. Кроме того, в водоемах могут находиться остатки моющих средств и промышленные загрязнения, из-за которых появится воспаление. В заключение медик добавила, что негативные последствия чаще возникают у женщин в связи с особенностями строения уретры.
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