ФМБА ожидает положительных результатов клинических исследований аллерговакцины

Результаты клинических исследований разработанной учеными Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) отечественной вакцины от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников "Аллергарда", по предварительным данным, будут положительными. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).«Можно сказать, что сейчас первая-вторая объединенная фаза клинических исследований уже завершается, мы в августе получим окончательные результаты, но можем сказать, по предварительным данным, что результат будет положительным», — сказала она на сессии "Лекарственная безопасность в фокусе национальных проектов: новые цели, новые вызовы".Скворцова отметила, что вакцина безопасна и хорошо переносится, также получено несколько благоприятных показателей эффективности.

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