Ежедневные прогулки могут помочь предотвратить хронические боли в спине

Боль в спине широко распространена и часто носит хронический характер. В настоящее время доказано, что регулярная ходьба значительно снижает риск хронической боли в спине, причем продолжительность прогулок, по-видимому, имеет особое значение.Новое исследование с участием экспертов из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) изучало влияние продолжительности и интенсивности ежедневной ходьбы на риск хронической боли в спине.Исследователи обследовали в общей сложности 11 194 участников в возрасте от 20 лет и старше в течение нескольких лет. Все участники изначально не страдали хронической болью в спине и носили акселерометр по крайней мере один день.Физическая активность участников измерялась путем записи как среднего времени ходьбы в день (в минутах), так и интенсивности упражнений (выраженной в метаболическом эквиваленте задачи, или MET). Четыре года спустя участников спрашивали о болях в спине, которые они испытывали в течение последнего года.По данным группы, боль считалась хронической, если она длилась не менее трех месяцев.Анализ выявил четкую корреляцию. Чем больше участники ходили в день, тем ниже у них был риск развития хронической боли в спине. Начиная со времени ходьбы 78 минут в день, риск значительно снижался по сравнению с контрольной группой (менее 78 минут).По словам исследователей, если время ежедневных упражнений составляло более 125 минут, риск возникновения хронических болей в спине снижался еще более существенно.Кроме того, интенсивность ходьбы также сыграла свою роль. Участники со средней интенсивностью ходьбы более 3 MET в минуту показали значительно более низкий риск хронической боли в спине по сравнению с теми, кто занимался менее интенсивно, сообщает исследовательская группа.Однако, когда одновременно учитывались время и интенсивность ходьбы, стало ясно, что продолжительность ежедневных упражнений имела гораздо большее влияние.В целом исследование показывает, что ходьба является эффективной мерой для улучшения здоровья спины и что ежедневные упражнения следует активнее интегрировать в профилактические стратегии, добавляют авторы.Результаты особенно актуальны, поскольку они демонстрируют низкопороговую форму укрепления здоровья, доступную практически каждому. Ходьба бесплатна, не требует никакого оборудования и может быть легко интегрирована в повседневную жизнь.Даже небольшие изменения в повседневной жизни, такие как регулярные прогулки или поездки на работу, могут улучшить здоровье спины в долгосрочной перспективе. Особенно для людей, чья работа связана с сидением, стоит осознанно оценить количество времени, которое они тратят на движение каждый день.

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