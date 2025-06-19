Названы самые полезные фрукты июня
По словам врачей, в июне уже можно покупать клубнику, полезную для здоровья почек, печени и кишечника, а также улучшающую настроение и замедляющую процессы старения. Эксперты также порекомендовали есть в начале лета абрикосы, которые обладают мощным антиоксидантным действием и питают полезную микрофлору кишечника.
В июне профилактологи также посоветовали есть вишню: ягода поддерживает здоровье почек и сердца, предупреждает развитие остеопороза и предотвращает образование тромбов. Наконец, указали врачи, в июне полезен молодой горошек — это источник растительного белка, клетчатки, фолиевой кислоты. Кроме того, он полезен при анемии.
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