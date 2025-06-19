Некоторых россиян попросили отказаться от окрошки
Овнанян обратила внимание на то, что в состав окрошки входят полезные ингредиенты: картофель, редис, огурцы и зелень, которые содержат витамины, микроэлементы и клетчатку; яйца и мясо, которые дополняют рацион белком. «Несмотря на пользу окрошки, есть заболевания, при которых употребление противопоказано: это язва желудка, обострение хронических заболеваний ЖКТ, желчнокаменная болезнь. Также с осторожностью ее нужно употреблять при сахарном диабете», — перечислила Овнанян.
Чтобы сделать окрошку полезнее, она порекомендовала готовить ее без картофеля, колбасы и майонеза и заправлять белым квасом или нежирным кефиром, положительно влияющими на ЖКТ. Врач объяснила, что натуральный квас — это полезный продукт естественного брожения, в его составе есть незаменимые аминокислоты, витамины и богатый набор минералов, он способствует восстановлению микрофлоры кишечника, укрепляет иммунитет.
В свою очередь, кефир содержит пробиотики, поддерживающие здоровый состав микрофлоры, усиливающие перистальтику кишечника, укрепляющие иммунитет, способствующие снижению веса, артериального давления, уровня холестерина, заключила Овнанян.
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