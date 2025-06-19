Некоторых россиян попросили отказаться от окрошки

При некоторых болезнях употребление окрошки противопоказано, предупредила врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян.Овнанян обратила внимание на то, что в состав окрошки входят полезные ингредиенты: картофель, редис, огурцы и зелень, которые содержат витамины, микроэлементы и клетчатку; яйца и мясо, которые дополняют рацион белком. «Несмотря на пользу окрошки, есть заболевания, при которых употребление противопоказано: это язва желудка, обострение хронических заболеваний ЖКТ, желчнокаменная болезнь. Также с осторожностью ее нужно употреблять при сахарном диабете», — перечислила Овнанян.Чтобы сделать окрошку полезнее, она порекомендовала готовить ее без картофеля, колбасы и майонеза и заправлять белым квасом или нежирным кефиром, положительно влияющими на ЖКТ. Врач объяснила, что натуральный квас — это полезный продукт естественного брожения, в его составе есть незаменимые аминокислоты, витамины и богатый набор минералов, он способствует восстановлению микрофлоры кишечника, укрепляет иммунитет.В свою очередь, кефир содержит пробиотики, поддерживающие здоровый состав микрофлоры, усиливающие перистальтику кишечника, укрепляющие иммунитет, способствующие снижению веса, артериального давления, уровня холестерина, заключила Овнанян.

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