Проверка фертильности у детей: что изменится в медосмотрах с 1 сентября 2025 года

Как будут проверять репродуктивное здоровье у детей и что дадут такие обследования? Разбираемся в вопросах с экспертом.С 1 сентября 2025 года в России введут обязательные осмотры у гинеколога для девочек и андролога для мальчиков начиная с 6 лет. Инициатива Минздрава направлена на раннее выявление проблем, которые могут повлиять на репродуктивное здоровье в будущем.Насколько такие осмотры эффективны в дошкольном и подростковом возрасте, рассказала акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, сотрудник сети клиник «Семейная» Илона Агрба.Что значит «фертильность»?Для начала необходимо разобраться с понятием «фертильность».Фертильность — это способность человека к зачатию ребенка. У мужчин она зависит от качества спермы и возможности вести половую жизнь. У женщин все сложнее: важно не только зачать, но и выносить малыша. Для этого должны правильно работать яичники, маточные трубы, матка и гормональная система. Любые нарушения на этих этапах могут снизить шансы на беременность.Когда говорят о бесплодии?Если пара в течение года регулярно живет половой жизнью без контрацепции, но беременность не наступает — это повод проверить фертильность. После 35 лет срок сокращается с года до шести месяцев. Но у детей, которые еще не достигли половой зрелости, конечно, таких критериев нет, их репродуктивная система еще только формируется.Как будут обследовать детей?Согласно новому приказу, осмотры будут проходить поэтапно.ДевочкиДо 2 лет — осмотр половых органов для исключения аномалий.3–6 лет — проверка на воспаления и раннее половое развитие.7–13 лет — ежегодный осмотр у педиатра, к гинекологу — только при жалобах.С 14 лет — ежегодный осмотр у детского гинеколога с оценкой менструального цикла. При этом важно понимать, что в подростковом возрасте цикл может быть нерегулярным. Работа репродуктивной системы еще находится в стадии настройки, овуляции случаются не каждый месяц, и в течение двух-трех лет после начала менструаций такое нарушение является нормой.МальчикиОсмотр уролога-андролога на наличие крипторхизма (неопущение яичка), варикоцеле, гидроцеле. Своевременная коррекция этих состояний улучшает фертильность в будущем.Анализы (например, на гормоны) будут назначать только при выявлении отклонений.Результат осмотров, включая оценку физического, полового развития и репродуктивного здоровья, будут вносить в специальную учетную форму.Зачем это нужно?Главная цель — выявить серьезные нарушения, которые могут повлиять на фертильность в будущем:задержку полового развития;анатомические аномалии (например, отсутствие матки или яичек);гормональные сбои.Однако до полового созревания большинство исследований малоинформативны. Можно лишь предположить, что есть проблемы, но окончательный прогноз дать невозможно до 18-20 лет.Права ребенка: можно ли отказаться от осмотра?С 14 лет подросток вправе отказаться от визита к гинекологу. Внутренний осмотр (с зеркалами или пальпацией) проводят только по строгим показаниям — например, при жалобах на боли или подозрении на заболевание. Анализы (мазки, гормоны) — лишь при обнаружении проблем.Осмотры должны быть максимально тактичными, а родителям стоит заранее поговорить с ребенком, объяснить, зачем это нужно, и поддержать, если он волнуется.

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