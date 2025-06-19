Верхнее или нижнее: повышение какого давления особенно опасно после 60 лет

Какое давление опаснее — высокое верхнее или высокое низкое? Есть мнение, что приводить в норму нужно оба показателя. Однако для людей старше 60 лет особенно важно систолическое давление, и вот почему.Верхнее (систолическое) давление — это результат сердечного выброса и давления крови на стенки крупных сосудов в тот момент, когда сердце сокращается. Нижнее (диастолическое) — давление крови на стенки сосудов в тот период, когда сердце расслабляется.Но какое из них важнее? Терапевт Надежда Маврина в разговоре с «Доктором Питером» ответила, что выбирать здесь нельзя — следить нужно за обоими показателями.«Высокое верхнее давление чревато тем, что сосуд разорвется или образуется тромб и наступит сосудистая катастрофа, — говорит врач. — Высокое нижнее давление опасно большой нагрузкой на сердце».Однако врач Александр Мясников считает иначе. По его словам, один из этих показателей все-таки важнее.«Вопреки распространенному мнению, в том числе среди врачей, повышение систолического давления значительно более опасно, особенно для людей от 60 лет и старше. Многолетние многочисленные исследования это подтверждают, — рассказывает доктор Мясников.Исследование SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program) и последующие работы (SHEP, Syst-Eur, HYVET) показали: каждое увеличение систолического давления на 10 мм рт. ст. у пожилых повышает риск инсульта на 30–40%. При диастолическом давлении такой закономерности мы не наблюдаем».Иными словами, для людей в возрасте опасна именно систолическая гипертензия, особенно страшна «изолированная систолическая гипертензия», когда повышено только верхнее давление, а нижнее остается в пределах нормы или даже понижено.«Для человека от 60 лет и старше давление 150/70 значительно более опасно, чем 130/95. Об этом надо помнить и агрессивно снижать именно верхнее давление», — подчеркивает Мясников.По словам врача, нижнее давление часто бывает изолированно повышено у людей до 40 лет. Однако повышение до 90 мм рт. ст. считается умеренным и краткосрочных угроз не несет.«Сосуды еще молодые и эластичные. Однако надо взять это на заметку, так как повышенное нижнее давление — фактор раннего старения сосудов», — говорит эксперт.Есть распространенное мнение о том, что с возрастом организму требуется повышенное верхнее давление, чтобы кровь проходила через суженные сосуды. И это оказалось большим заблуждением.«Не будем лечить повышенное верхнее давление — будут инфаркты и инсульты, — предупреждает доктор. — При этом, если вы лечите высокое верхнее давление, но нижнее падает до 70-60 мм рт. ст., это не страшно, оно не считается слишком низким. Главное, чтобы верхнее давление было в пределах нормы».Гипертония: симптом или болезньМногие думают, что лечить нужно не гипертонию, а ее причины, что гипертония — это не болезнь, а симптомы некой патологии в организме.«Да, бывает симптоматическая гипертония из-за опухолей надпочечников, сужения почечных сосудов, болезней щитовидной железы. Но это всего 15% от общего количества гипертоний. Основная же масса гипертоников — это люди с первичной гипертонией, с гипертонической болезнью. И в 85% мы не знаем причины этого заболевания», — признает доктор Мясников.

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