Обнаружен неожиданный метод защиты от деменции

Датские исследователи из Орхусского университета обнаружили, что белок, вырабатываемый бактерией Helicobacter pylori — возбудителем язвы желудка, — способен замедлять развитие деменции.Болезнь Альцгеймера связывают с образованием бета-амилоида и тау-белка, которые формируют вредные отложения, нарушающие работу нервных клеток. Современные препараты направлены на разрушение таких отложений, но действуют преимущественно на ранних стадиях и не затрагивают тау-белок.Ученые предложили новый путь — не бороться с уже образованными бляшками, а блокировать их появление. В экспериментах выяснилось, что белковый фрагмент CagAN из H. pylori эффективно препятствует «слипанию» бета-амилоида и тау-белка, вмешиваясь на начальных этапах и не позволяя молекулам формировать опасные скопления.Помимо этого, CagAN подавляет агрегацию других амилоидных белков, связанных с такими заболеваниями, как диабет 2-го типа и болезнь Паркинсона. Это открывает перспективы для разработки новых универсальных средств, способных замедлять развитие целого ряда нейродегенеративных и хронических заболеваний, расширяя терапевтическое значение бактерии за рамки желудочных проблем.Ранее ученые выявили, что физическая активность и сложные виды движений положительно влияют на здоровье мозга и снижают риск когнитивных нарушений. Исследования показывали, что аэробные нагрузки, в том числе ходьба и бег, помогают улучшать память и замедлять развитие деменции.

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