«Творят чудеса»: учёные назвали продукты, способствующие крепкому сну

Учёные из Колумбийского и Чикагского университетов в ходе специальных исследований выяснили, какие продукты способствуют крепкому сну.В частности, они пришли к выводу, что это, прежде всего, овощи и фрукты, передаёт издание Pravda.Ru со ссылкой на соавтора исследования и эксперта по сну Эсру Тасали.По её словам, в эксперименте участвовали молодые люди, которые каждый день вносили в приложение данные о своём питании.Их сон при этом отслеживали с помощью наручных мониторов. В итоге выяснилось, что фрукты и овощи снижают фрагментацию сна, а цельнозерновые продукты повышают качество такого отдыха.В частности, установлено, что респонденты, употреблявшие дневную норму фруктов или овощей – около пяти чашек – спали на 16% лучше.«Овощи и фрукты просто творят чудеса. Причём удивительно, насколько быстро происходят изменения – менее чем за сутки», – резюмировала Тасали.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки