Голосовые ассистенты оглупляют детей

Популярные голосовые помощники делают детей более глупыми, как установили учёные из Кембриджского университета. Также это касается подростков и молодых людей.Всевозможные голосовые помощники облегчают нашу жизнь, поскольку выполняют различные команды от проигрывания тех или иных музыкальных композиций до управления всей бытовой техникой. Их популярность растет, и во многом она связана с функционалом вопросов и ответов. Но именно он-то и мешает развитию навыков обучения, критического мышления и эмпатии у детей и подростков, как полагают ученые из Кембриджа.Они считают, что раз дети могут задавать вопросы и получать очень краткие и конкретные ответы от голосовых помощников, то это идёт полностью в разрез с тем, как они традиционно изучают и усваивают эту информацию. К примеру, если на вопрос ребёнка отвечает взрослый, он вносит в ответ определённый контекст, объясняя пределы своих знаний и демонстрируя по ходу логику рассуждений. Но умные устройства всего этого воспроизводить не могут.Кроме того, лёгкий доступ к ответам может отучить ребёнка или подростка вообще искать самостоятельно информацию. А это крайне важно для развития критического мышления и логики. Наконец, такие технологии часто дают детям неуместные и даже потенциально опасные ответы.

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