Диета для стройного человека опасна

Если к диете прибегает человек, который не страдает от ожирения и лишнего веса, то он рискует столкнуться с диабетом. А в более позднем возрасте может даже стать жертвой ожирения, как установили учёные из Гарвардского университета.Крупномасштабное исследование показало, что резкое похудение для человека, у которого лишнего веса нет, может спустя годы принести серьезный ущерб здоровью. Так, стройные люди, которые худели, в среднем, на 4,5 кг, через 10 лет имели более высокий риск развития диабета второго типа, по сравнению с их сверстниками, которые к экстремальной диете не прибегали. Они также с большей вероятностью набирали вес и в дальнейшем.Авторы исследования считают полученные результаты неожиданными. Правда, они полагали, что похудевшие стройные люди могут столкнуться с повышением уровня гормона голода, из-за чего тяга к нездоровой пище у них вырастет, как и риск лишнего веса. Многие стройные люди пытаются сбросить жир в надежде достичь заветных кубиков пресса, чтобы выкладывать свои фотографии в социальной сети.И теперь учёные предупреждают, что диеты для резкого похудения должны использоваться только теми, кто в них нуждается по медицинским показаниям. Итоге исследования также продемонстрировали, что похудевшие стройные люди с большей вероятностью впоследствии набирали лишний вес.

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