Врач предупредила об опасности красивой клубники

Красивая клубника с прилавков может таить в себе неприятные секреты, предупредила врач-терапевт Екатерина Сысоева.По словам Сысоевой, в клубнике, арбузе, черешне и абрикосах могут содержаться нитраты — соли азотной кислоты, которые применяются в сельском хозяйстве для улучшения роста овощей и фруктов. «Определить, содержит ли продукт нитраты, достаточно легко. Тревожный знак — идеальный фрукт, без точек, пятнышек, который блестит», — объяснила врач.Кроме того, о нитратах говорят отсутствие вкуса и запаха у клубники. Чтобы убедиться, есть ли в плоде нитраты, Сысоева предложила провести тест, который будет интересен и взрослым, и детям. Она объяснила, что нужно отрезать кусочек плода, опустить его в стакан с водой и посмотреть на реакцию: если вода окрасилась — продукт содержит нежелательные химические элементы и употреблять его в пищу нельзя, поскольку натуральные фрукт или ягода такую реакцию не дают.Чтобы удалить с поверхности клубники следы обработки, терапевт посоветовала перед употреблением оставить ягоду в холодной воде не менее чем на 20 минут.

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