Drug Research: растительное вещество куркумин эффективно против диабета

Куркумин, основной активный ингредиент корня куркумы, предлагает натуральный, но эффективный способ профилактики и лечения диабета 2 типа.Новое исследование проанализировало разнообразные механизмы действия куркумина в профилактике и лечении диабета 2 типа. Результаты были опубликованы в журнале Drug Research.Куркумин придает куркуме (Curcuma longa) желтый цвет и давно известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Традиционные системы здравоохранения, такие как Аюрведа, используют куркуму на протяжении столетий.В текущем обзоре обобщены результаты большого количества доклинических и клинических исследований, подтверждающих предположение о том, что куркумин может играть роль в регулировании уровня глюкозы в крови и улучшении чувствительности к инсулину.Исследования на животных показывают, что куркумин, среди прочего, улучшает функцию бета-клеток поджелудочной железы, предотвращает их гибель и снижает резистентность к инсулину. Задержка развития диабета также наблюдалась в нескольких моделях, сообщают исследователи.Объединенные данные показывают, что куркумин обладает широким спектром биологических механизмов действия. По словам команды, куркумин обладает антиоксидантным, противовоспалительным, антигипергликемическим, антигиперлипидемическим, антиапоптотическим и иммуномодулирующим эффектами.Эксперты сообщают, что благодаря такому множественному эффекту растительное вещество, по-видимому, может оказывать воздействие на нескольких этапах течения диабета 2 типа, а куркумин демонстрирует многообещающий профиль для профилактического и терапевтического использования при диабете 2 типа.Хотя необходимы дальнейшие исследования дозировки, биодоступности и долгосрочных эффектов у людей, результаты исследования указывают на потенциальное использование куркумина в качестве дополнительной меры к общепринятым методам лечения диабета.Для людей из группы повышенного риска или тех, у кого начинает развиваться диабет 2 типа, результаты исследования также открывают новые перспективы профилактики развития заболевания.Прием добавок куркумина или увеличение использования куркумы в рационе может стать вспомогательной мерой для улучшения уровня сахара в крови в рамках здорового образа жизни.Однако эксперты предупреждают, что куркумин следует рассматривать как дополнительное лечение, а не как заместительную терапию. Кроме того, будущие исследования должны будут прояснить, какие дозировки и формы куркумина наиболее эффективны и какие группы могут получить особую пользу. Также все еще существуют пробелы в знаниях относительно долгосрочного использования.

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