Врач предостерегла от снижения уровня холестерина в некоторых случаях

Врач-педиатр и эксперт международной компании Coral Club Марина Мальцова предупредила, что в некоторых случаях не стоит снижать уровень холестерина.Мальцова рассказала, что холестерин важен для здоровья человека, поскольку участвует в формировании клеточных мембран, выработке гормонов и витамина D. По ее словам, это вещество бывает разным: не только плохим (липопротеины низкой плотности; ЛПНП), но и хорошим (липопротеины высокой плотности; ЛПВП). Первый может откладываться на стенках сосудов, образуя бляшки и нарушая кровоток. Второй же, наоборот, помогает очищать сосуды, транспортируя излишки холестерина в печень для оперативной переработки, объяснила врач.Она обратила внимание на то, что следить за уровнем холестерина и при необходимости обращаться к врачу для его снижения особенно важно людям с рядом факторов риска. В их числе — наследственная предрасположенность, лишний вес, гипертония, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и вредные привычки.

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