Лучший способ уснуть: метод, которому обучали солдат
Все, что нужно – лечь, закрыть глаза и слегка направить зрачки вверх, в точку между бровями. Именно такие движения глаз характерны для фазы глубокого сна. Мозг воспринимает это как сигнал к засыпанию и постепенно начинает отключаться. Уже через минуту дыхание замедляется, тревожность уходит, веки становятся тяжелыми – и вы засыпаете естественным образом.
Эффект усиливается, если выполнять технику в полной тишине. Способ не требует тренировок и может стать настоящей находкой для тех, кто устал бороться с бессонницей.
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