В Куньминском университете назвали пряность, которая помогает бороться с болезнью Альцгеймера

Еда способна придавать энергии, защищать от воспаления и даже помогать организму справляться с различными патологиями. Специалисты из Китая выяснили, какая пряность особенно важна для здоровья мозга.Когда заходит речь о деменции, то самое главное — вовремя распознать болезнь. Ученые еще не смогли создать лекарство, которое бы могло восстановить мозг, избавив человека от слабоумия, однако есть препараты, которые замедляют прогресс патологии. С ними ясность ума сохраняется дольше, что существенно облегчает жизнь и самому больному, и его близким.Ученые из Куньминского медицинского университета в Китае пришли к неожиданному выводу: бороться с болезнью Альцгеймера помогает розмарин! Безусловно, он не заменяет лекарства и не может быть альтернативой, однако в какой-то мере восстанавливает головной мозг.В своем эксперименте исследователи изучали розмарин лекарственный — это тот вид растения, который мы употребляем в пищу.Ученые выделили основные активные компоненты пряности:карнозиновая кислота и карнозол,розмаринол,розмадиаль,генкванин,цирсимаритиновая, розмариновая и кофейная кислоты.После этого эксперты стали проводить различные опыты in vitro, то есть «в пробирке», исключительно в лабораторных условиях. Также они использовали животные модели и искусственный интеллект.Оказалось, что основной козырь розмарина — это карнозиновая кислота. Этот антиоксидант на клеточном уровне может воздействовать на головной мозг.«Было обнаружено, что розмарин может устранять повреждения, вызванные A?25–35 (фрагменты белков, которые запускают Альцгеймер), в клетках гиппокампа мыши, значительно повышая жизнеспособность поврежденных клеток и снижая уровень апоптоза», — пишут исследователи.Если упростить, то карнозиновая кислота, которой много в розмарине, предотвращает генетически запрограммированную гибель клеток. Это защищает головной мозг от разрушительных последствий болезни Альцгеймера.Кроме того, активные компоненты пряности влияют на регуляцию определенных генов и сигнальные пути, что тоже способствует торможению болезни.«Наши результаты говорят о том, у розмарина есть терапевтический потенциал для лечения болезни Альцгеймера. Мы будет продолжать работу в этом направлении», — заключили эксперты.Чем еще полезен розмаринСпособствует нормализации пищеварения.Помогает улучшить сон, снизить раздражительность.Улучшает память и концентрацию внимания.Способен замедлить прогрессирование возрастных заболеваний глаз.Сушеная пряность теряет значительную часть полезных свойств, но не утрачивает их целиком. Например, сушеный розмарин, как и свежий, обладает способностью стимулировать кровообращение, тем самым защищая сосуды от повреждений.

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