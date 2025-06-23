Россиянам раскрыли состав настоящего шоколада

В составе настоящего шоколада есть только какао-продукты, а никаких заменителей в нем нет, заявил основатель кондитерской фабрики Dy’Nastie Георгий Хачинян.По словам Хачиняна, о низком качестве шоколада прежде всего говорит маленькое процентное содержание какао-продуктов. «Согласно общепринятым нормативам, настоящий шоколад должен включать в себя не менее 40 процентов какао-продукта (в молочном сорте), 18 процентов какао-масла и 15 процентов сухого обезжиренного какао. Это классическое кондитерское изделие без добавок», — уточнил он.Кондитер добавил, что в составе настоящего шоколада не должно быть ГМО, консервантов и растительных жиров. «Сахар, указанный в составе на первом месте, — еще один характерный признак плохого шоколада, поскольку в настоящем изделии на ключевых позициях должны стать какао-продукты», — подчеркнул специалист.

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