Врач объяснила быстрое опьянение на жаре

Терапевт Филиппа Кей объяснила, почему опьянение на жаре может происходить быстрее.По словам врача, концентрация алкоголя одинакова независимо от погоды, но есть некоторые факторы, связанные с солнцем, которые могут усилить действие алкоголя.«В жару вы больше потеете, поскольку ваше тело пытается вас охладить. Поэтому вы с большей вероятностью испытаете в жару обезвоживание, что может повлиять на ваше самочувствие», — отметила Кей.Врач добавила, что опьянение и тепловой удар могут ощущаться одинаково. Она посоветовала отказаться от алкоголя в жару и на солнце, а если это невозможно, использовать солнцезащитный крем и пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки