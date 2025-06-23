Россиянам назвали опасную причину сильной утомляемости
Одной из причин повышенной утомляемости врач назвала саркопению — состояние, при котором происходит потеря мышечной массы и силы. У пожилых людей она развивается в результате естественных возрастных изменений мышечной ткани. Однако в молодом возрасте это опасное состояние может быть следствием развития различных патологий, например, онкологических заболеваний, сахарного диабета второго типа и хронической сердечной недостаточности, предупредила терапевт.
Врач уточнила, что симптомы саркопении развиваются медленно и постепенно, поэтому человек замечает изменения уже при выраженных проявлениях. Например, когда у него появляются трудности с выполнением привычных действий, выраженная мышечная и общая слабость, боли в мышцах.
Кроме того, может отмечаться нарушение баланса и координации, что значительно увеличивает риск падений, особенно у пожилых людей. Помимо этого, в некоторых случаях возможны сложности с самостоятельным передвижением и самообслуживанием, добавила доктор.
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