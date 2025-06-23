Роспотребнадзор: новый эпидсезон пройдет без мутаций и рисков по коронавирусу
Она подчеркнула, что коронавирус не проявлял себя так, как раньше.
"Мы уже его знаем, к нему адаптированы. Здесь без значимых мутаций, высоких рисков не ждем", – сказала в интервью "Интерфаксу" Попова.
Она добавила, что с гриппом прошлый эпидсезон был тоже стабильным. Это связано с высоким уровнем вакцинации россиян – было привито 53% совокупного населения страны.
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https://www.vesti.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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