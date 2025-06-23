Московские ученые нашли способ борьбы со смертельно опасным грибком - Новости на Вести.ru

Московские ученые нашли способ борьбы с патогенными грибами, в том числе со смертельной Candida auris. О разработке рассказал руководитель научно-исследовательской группы Игорь Левшин.По его словам, особенность этого гриба заключается в том, что он мультирезистентный, на него не действует ни один существующий в настоящий момент в здравоохранении препарат, не только в РФ, но и во всем мире."И вот наша маленькая группа показывает, что и маленькая группа может решать большие дела. В частности, мы нашли ряд молекул, которые эффективно ингибируют вот этот патоген, грибковую инфекцию", — сказал Левшин.Также он добавил, что путь создания очень длинный, потому что разработка лекарственных средств в среднем занимает от 8 до 12 лет. Сейчас компания готовится к процессу регистрации своего способа борьбы со смертельно опасным грибком.

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