Если вы не получаете удовольствия от жизни: как исправить ситуацию

Каждый человек в те или иные минуты жизни ощущает усталость, апатию, отсутствие радостей. Это нормально. Проблемы наступают, когда это состояние становится практически постоянным, безысходным. В медицине его именуют ангедонией.Особая опасность ангедонии в том, что это не просто отсутствие удовольствий, но и нежелание что-то делать для того, чтобы такие радости себе создавать. Одной из причин такого отсутствия мотивации - нарушения выработки в организме дофамина, что притупляет систему вознаграждения мозга. А сбои в генерации дофамина могут быть следствием таких патологий как шизофрения, депрессия или злоупотребление психоактивными веществами.Что делать? Советами поделился профессор Диего Пиццагалли, нейробиолог из Калифорнийского университета в Ирвайне. Главное – постараться снизить уровень стресса в жизни. А его, как правило, вызывают не только жизненные крупные потрясения, но и такие постоянно действующие факторы, как невозможность контроля над ситуацией и повышенная вероятность унижения. Вот чего реально стоит избегать.Что касается способов снижения накала стресса, то это хороший сон и посильная физическая нагрузка. Они же снижают и воспаления как источник многих патологий. Снизить уровень воспаления в организме помогут и изменения в диете. Скачки воспалений дают продукты с высоким содержанием жира и сахара либо глубоко обработанные. Обратный эффект создаёт рацион с фруктами, овощами и цельными зёрнами.Выйти из ангедонии поможет и разрыв её порочного круга. Надо позволить себе быть счастливыми, что-то сделать для этого, и начать стоит с самых маленьких радостей. Мы же помним, что нам доставляло позитивные эмоции в прошлом…Идём дальше: не просто добрые эмоции и ощущения, а их растягивание, смакование. Насладиться ароматом кофе, порадоваться красоте восхода, послушать плеск речной воды, вернуться к любимым строкам книг, поговорить с друзьями, сделать приятный подарок себе или близким. Учёные уверяют, что эффект от таких действий много более выраженный, чем от антидепрессантов…

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