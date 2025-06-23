В Китае нашли способ выявлять Паркинсона по анализу ушной серы

Китайские ученые предложили необычный способ ранней диагностики болезни Паркинсона — с помощью анализа ушной серы. Специалисты из Чжэцзянского университета обнаружили, что в составе серы у пациентов с этим заболеванием присутствуют специфические летучие органические соединения (ЛОС), отличающиеся от тех, что выявляются у здоровых людей.В исследовании участвовали 179 добровольцев — 100 с диагностированным Паркинсоном и 79 без. Биоматериал, взятый из ушей испытуемых, оказался ценным источником информации. Ушная сера на 60% состоит из кожного сала, химический состав которого меняется под влиянием нейродегенеративных процессов. Паркинсон вызывает окислительный стресс, воспаления и нарушение обмена веществ, что отражается на коже и, как выяснилось, на сере.Анализ показал, что у больных людей выявлялись четыре особых типа ЛОС, которые отсутствовали у контрольной группы. В частности, были обнаружены этилбензол и 4-этилтолуол — вещества, связанные с воспалительными процессами в мозге. Эти соединения часто встречаются в окружающей среде — например, в пластмассах и продуктах переработки нефти, что может указывать на внешние триггеры заболевания.Еще одно соединение — пентанал — появляется при распаде жиров. Его повышенные уровни могут свидетельствовать о повреждении клеток, что типично для болезни Паркинсона. Также был обнаружен ЛОС 2-пентадецил-1,3-диоксолан, который может указывать на нарушения в метаболизме жиров, потенциально вызванные дисбалансом кожного микробиома.Дисбаланс микрофлоры организма, в том числе кишечника и кожи, давно связывают с неврологическими нарушениями. Нарушения в микробиоме могут привести к системным воспалениям и, как результат, повреждению нервных тканей. Исследования показывают, что токсины, вырабатываемые вредными бактериями или поступающие извне, например, из загрязненной среды, также участвуют в разрушении нейронов.Интересно, что все выявленные ЛОС в рамках китайского исследования были введены в диагностический алгоритм. Этот алгоритм смог с точностью до 94% определить, есть ли у человека болезнь Паркинсона, на основании одного только анализа ушной серы. Такой метод диагностики потенциально может заменить инвазивные процедуры, такие как пункция спинного мозга, и применяться на ранних стадиях болезни, когда симптоматика еще не выражена.По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнью Паркинсона страдают около 10 миллионов человек по всему миру. Каждый год фиксируется до 90 тысяч новых случаев. В условиях стремительного роста числа заболевших задача раннего выявления приобретает критическое значение.Хотя лекарств, способных вылечить болезнь полностью, пока не существует, раннее вмешательство с применением медикаментов и изменения образа жизни помогает замедлить развитие симптомов. Среди них — мышечная скованность, тремор, трудности с речью и глотанием, а также проблемы с равновесием.Ранее другие исследования также указывали на присутствие ЛОС в выдыхаемом воздухе и кожном сале пациентов с Паркинсоном. Они связаны с окислительным стрессом — процессом, при котором клетки подвергаются повреждениям на химическом уровне перед гибелью. Это подтверждает, что такие соединения действительно могут служить биомаркерами болезни.В США уровень смертности от Паркинсона за последние два десятилетия вырос вдвое. В 2019 году он составил 35 000 случаев по сравнению с 14 500 в 1999 году. Учитывая эти данные, ученые призывают уделять больше внимания изучению факторов окружающей среды, влияющих на развитие нейродегенеративных заболеваний, и искать доступные и безболезненные методы диагностики.

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