Названа основная причина появления проблем в сексе у женщин старше 50

Психотерапевт, сексолог Лоррейн Гровер назвала основную причину появления интимных проблем после 50 лет у женщин.Гровер рассказала о результатах недавнего исследования, согласно которому 69 процентов зрелых женщин недовольны своей интимной жизнью, а каждая двадцатая готова платить за близость. «Эти результаты показывают, как в долгосрочных отношениях может исчезать близость по мере взросления пар», — отметила сексолог.По ее словам, одной из главных причин такого положения дел — это эректильная дисфункция, которая нередко развивается у мужчин после 40-50 лет. Однако сексолог убеждена, что главная проблема — это не само заболевание, а отношение к нему мужчин. «Многие до сих пор считают эректильную дисфункцию личной неудачей», — заявила эксперт.Чтобы исправить ситуацию, сексолог призвала мужчин не стесняться рассказывать врачу о проблемах с потенцией и обсуждать эту тему с партнершей. По ее мнению, откровенный разговор может стать первым шагом к улучшению интимной жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки