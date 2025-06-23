Россиянам назвали обязательный состав аптечки для путешествий

При составлении аптечки для путешествий необходимо учесть потребности каждого члена семьи, особенно когда отправляешься в места отдыха, отдаленные от населенных пунктов и медицинской помощи, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.Доктор посоветовала прежде всего класть в аптечку спазмолитические препараты — такие, как, например, дротаверин. В ситуации, если появились боли спастического характера в животе или менструальные, такие лекарства будут необходимы, объяснила она. Необходимы также, по ее словам, нестероидные противовоспалительные средства — аспирин, парацетамол и другие. Они помогут в случае головной боли, ушибов, простудных заболеваний, при воспалениях и высокой температуре.«Средства для обработки ран, ожогов — в путешествии могут случиться непредвиденные ситуации и ожоги могут быть не только солнечными и поэтому обязательно нужны с собой антисептики по типу хлоргексидина или перекиси водорода, а также средства, уменьшающие боль в ране и ускоряющие заживление», — посоветовала врач.«Нужны также средства для защиты кожи при воздействии солнца. В первые дни лучше использовать средства с SPF 50, далее можно переходить на SPF 25. Также понадобятся фиксирующие и перевязочные материалы, точно стоит взять бинт и тейп, который ускоряет заживление при различных травмах опорно-двигательной системы», — предупредила Волгина.Кроме того, доктор порекомендовала брать с собой средства от укачивания, комаров и клещей, а также от аллергии — антигистаминные препараты. При наличии хронических заболеваний необходимо добавить в аптечку препараты, которые могут понадобиться каждому в семье, напомнила Волгина.

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